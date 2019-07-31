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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.07.19 19:30

Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова

Дорога к одному из детских садов на улице Нахимова областного центра стала непроходимым препятствием для жителей этого микрорайона. Для малышей лужи и грязь - скорее лишний повод порезвиться, а взрослым в такой ситуации не до веселья. Общественники выехали на место, чтобы разобраться с дорожным вопросом.

- Видите, вон там большая лужа,  - показываю рукой  мурманчане на ложбину. - Если дождь идёт, то там вообще не проехать. Сюда приезжает машина с продуктами для садика, но проехать невозможно.

Ежедневно родителям с маленькими детьми приходится пробираться к детскому саду, который расположен на улице Нахимова, через двухметровые лужи и ямы, маневрируя так, чтобы не угодить в грязь.

- Это ещё подсохло, а когда сильный дождь, то грязи  по колено,  - рассказывают горожане. - А с коляской зимой здесь не пройдёшь, не проедешь.

Вокруг детского сада стеной стоят старые деревянные дома, асфальта рядом с которыми никогда не было. Раньше на такие неудобства просто не обращали внимание. Теперь, когда вырос уровень жизни, изменились и потребности в комфорте.

- Дорогу бы хорошую здесь очень хотелось бы увидеть, - говорят жители микрорайона. – Помните, какой в советское время был лозунг: «Всё лучшее детям!». Вот хотя бы с дорог надо начать.

Общественники Артём Кузьмин и Татьяна Ковалева знают об этой проблеме района не понаслышке, поэтому решили не оставаться в стороне и пригласили эксперта, чтобы оценить масштаб дорожной беды и сделать так, чтобы эта грунтовка стала нормальной дорогой.

- Дорога сейчас в очень плохом состоянии: лужи и грязь, - говорит Александр Спиридонов, мастер по дорожным работам. - Надо выровнять данное полотно, чтобы был чистый проезд.

Для того чтобы оценить уровень запущенности не нужно быть большим специалистом.  По свидетельствам местных жителей, на протяжении многих лет сюда не заглядывали ни рабочие, ни тяжёлая техника.

- Сейчас подрядчик составит смету работ, мы поймем, сколько надо материалов, а к концу следующей недели начнём работы, - заверил земляков Артём Кузьмин, общественник.

Положительные изменения, по словам общественников, здесь будут заметны сразу, поэтому редакция «Арктик-ТВ» наведается на улицу Нахимова уже после ремонта.  

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