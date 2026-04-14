Нельзя пропустить начальный период проявления болезни Паркинсона

Одна из самых бессимптомных болезней, протекающих незаметно, и которую человечество до сих пор не смогло победить – это болезнь Паркинсона.

Осведомленность и своевременное лечение – основные постулаты борьбы с любой болезнью. Но есть недуг, который до определенного времени проявляется, как обычная усталость. Болезнь Паркинсона – хроническое, медленно прогрессирующее заболевание головного мозга, которое даёт о себе знать замедленностью движений, изменением тонуса мышц, а на поздних стадиях – неустойчивостью, нарушением ходьбы и депрессией. В её основе лежит нарушение функции и гибель нейронов, вырабатывающих дофамин.

Виктория Горнак, врач-невролог-паркинсонолог Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Факторы риска – это возраст … И это черепно-мозговые травмы».

Время от первых симптомов до правильного диагноза доходит порой до нескольких лет. Пациент лечит позвоночник, суставы, а в это время гибнут нейроны, вырабатывающие дофамин.

Виктория Горнак, врач-невролог-паркинсонолог Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Иногда пациенты приходят в запущенной стадии».

Лабораторных исследований, которые могли бы однозначно подтвердить наличие болезни Паркинсона, не существует. Для постановки диагноза врач-невролог проводит осмотр пациента. Он оценивает походку, позу, скорость движений, мышечный тонус и наличие тремора у обратившегося.

Виктория Горнак, врач-невролог-паркинсонолог Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Болезнь молодеет. Есть случаи, когда пациенты приходят в возрасте 30 с небольшим, 40, до 50 лет. Это уже не является редкостью, как лет 10-15 назад».

Несмотря на распространенное мнение, люди с болезнью Паркинсона не всегда пожилые. Иногда по человеку трудно понять, что он болен. Всё зависит от лечения и стараний самого пациента.

Но что делать для профилактики болезни Паркенсона? Советы специалистов просты и универсальны.

Виктория Горнак, врач-невролог-паркинсонолог Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Надо жить активной, как можно более активной жизнью … Социальная активность имеет тоже очень большое значение».

Многие при заболевании начинают заниматься творчеством, чтобы поддерживать когнитивные функции, эмоциональную регуляцию и моторику.

Мировым символом осведомленности о болезни Паркинсона стал тюльпан сорта «Доктора Паркинсона», выведенный голландским садоводом, страдавшим этим недугом. Каждый день проведенный в движении, как говорят врачи, - осознанный шаг к сохранению полноценного образа жизни.