Нельзя терять «золотые пять минут»

Почему приём постучать по спине, когда поперхнулся, может обернуться трагедией, рассказали в Мурманском государственном арктическом университете. Так стартовал социальный проект «Первая помощь». Студентов учили делать сердечно-лёгочную реанимацию и спасать поперхнувшегося человека.

По статистике Всемирной организации здравоохранения около 70 процентов людей, получивших травмы в результате несчастного случая, погибают до приезда скорой помощи из-за того, что находящиеся рядом очевидцы не знают, как спасти пострадавшего.

Юрий Закревский, начальник управления охраны труда Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Золотые пять минут», когда восстановить можно дыхание и кровообращение. В 50-70 процентах, если к этому приступить грамотно, отработанные навыки, то человек может вернуться к жизни, к полноценной жизни. А если потерять это время, ждать скорую, человек погибнет».

В МАГУ стартовал совместный проект медицинского колледжа и регионального Министерства труда и социального развития «Первая помощь». Участниками практического занятия стали студенты-педагоги.

Елена Бельская, заместитель директора Мурманского медицинского колледжа: «Сегодня сделан акцент на приём «Поперхнувшийся человек» на фантоме поперхнувшегося Чарли, базы сердечно-легочной реанимации на фантоме Максим. Ребятам показали, как правильно проводить сердечно-лёгочную реанимацию. Здесь важно не только количество, а их должно быть не менее ста, но и интенсивность нажатий».

Рассмотрели и случай спасения поперхнувшегося человека. Стучать по спине, как это принято в народе, нельзя. Инородное тело, которое должно вылететь, проталкивается вниз и может привести к летальному исходу.

Елена Голямина, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Правильная техника, на самом деле, очень простая, главное - не медлить. Располагаем кулак в области эпигастрия, проще говоря, под ребрами, вторую руку сверху и делаем толчковые движения».

Благодаря таким действиям воздух вытолкнет инородное тело. И человек сможет дышать. Стучать можно только в том случае, когда человек лежит на животе и движения должны быть как бы выталкивающими наверх. Такие практические занятия проведут не только в университете.

Максим Романщенко, начальник управления охраны труда и социально-трудовых отношений Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Будем формировать план, будем задействовать самых крупных работодателей с численностью от 500 и более работников в черте города Мурманска, планируем выезжать дальше».

Мастер-классы по оказанию первой помощи состоятся также на вокзале и в аэропорту.