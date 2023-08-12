Немецкие учёные создали робота, который может провести простую операцию внутри пациента, а в Рио-де-Жанейро взрослые и дети осваивают хождение на ходулях

Летом отмечают Международный день йоги. Эта древняя духовно-физическая практика берёт исток в индийских традициях. А сейчас йога популярна во многих странах.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Максим Голямин.

Новозеландская компания планирует потеснить на рынке гидроциклы. Она выпускает водные электровелосипеды. Сейчас её новая модель представлена на технологической выставке «VivaTech» в Париже. А на Сене проходят тест-драйвы.

Иранский автомастер даёт вторую жизнь сломанным кадиллакам. Он восстанавливает модели под названием «Seville». В Иране до Исламской революции 1979 года это были культовые автомобили.

На Сицилии при археологических раскопках нашли древнегреческий алтарь. Ему не менее 2000 лет.

Новый вид примитивного «утконосого» динозавра открыли в Чили. Эти ящеры жили даже после того, как подобные им рептилии вымерли.

Немецкие врачи и учёные создали робота, который сможет провести простую операцию внутри пациента после того, как его проглотят. А вдохновил их на создание устройства панголин. Робот имеет на поверхности специальные чешуйки, которые двигаются так же, как на коже насекомоядного.

В Перу робот помогает восстанавливать тропический лес Амазонии. Он трудится в питомнике в непроходимых джунглях.

Австралийские палеонтологи используют медицинский томограф, чтобы изучать древние окаменелости. Находки сделали в отдалённой местности континента. Изначально считалось, что во времена динозавров там была пустошь. Однако первые результаты сканирования рисуют другую картину.

Японские инженеры создали рюкзак с роботизированными руками. С какой целью – давайте узнаем.

Британские учёные исследуют строение крыльев шелкопряда, которые обладают уникальными свойствами. Они «умеют» поглощать звук. Бабочкам это помогает защититься от летучих мышей, а людям может помочь сохранить здоровье.

В Рио-де-Жанейро хождению на ходулях обучаются и взрослые, и дети. Увлечение захватило всех. Давайте посмотрим.