Немецкий режиссер снял фильм о России, где есть видеоряд и про наш край

Съёмки проводились в разных уголках нашей необъятной Родины, в том числе и в Заполярном крае.

В сети уже несколько дней обсуждают новый документальный фильм немецкого режиссера Винсента Урбана о России. Как признался автор на своей странице в «Инстаграм», над 6-минутной короткометражкой Винсент работал около двух лет. Он с коллегами путешествовал по разным уголкам нашей страны и даже побывал в Мурманской области. Урбан снял мурманских дрифтеров, рассекающих по снегу на подготовленных автомобилях. Также в фильме можно увидеть кадры с достопримечательностями заполярной столицы, например, мурманский мемориал-маяк и памятник «Алёше». Героями фильма стали обычные люди. Здесь нет официальных лиц или банальных стереотипов.