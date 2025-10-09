«Немыслимое»: во время Великой Отечественной войны союзники СССР уже планировали его уничтожить

Тяжёлые были послевоенные годы. Перемена обстановки внутри СССР и во внешней политике. Как Советский Союз отстаивал свои интересы и нарушил планы бывших союзников, рассказывали на лекции в Мурманской областной научной библиотеке.

О том, как советские солдаты уничтожали фашистов, изгоняя его до Берлина, знают все. Однако, без внимания осталось изменение позиции тех, кто ранее поддерживал СССР. После объявления победы в Великой Отечественной войне, некоторые союзники перебежали на чужую сторону.

Юлия Бардилева, заведующая кафедрой истории МАУ: «Изменились взаимоотношения с нашими прежними союзниками: Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Какие планы нападения на Советский Союз рассматривались ими в качестве возможных? Например, операция «Немыслимое», как некий блицкриг, кратковременная война, направленная на подавление Советского Союза на пресечение любых возможностей роста его влияния на международной арене».

Уже в 1945 году эти союзники понимали, что СССР идёт семимильными шагами к своей победе. США и Британия не разделяли радости за советских граждан и планировали помешать им взять Берлин первыми.

Юлия Бардилева, заведующая кафедрой истории МАУ: «Наши взаимоотношения с союзниками строились на недолговременных, скажем, основах, потому что это были планы вынужденного характера, когда Британия и США понимали, что без мощи Советского Союза, без его участия выиграть войну в отношении нацистской Германии и Японии будет практически невозможно».

В 1943 году США и Британия рассматривали возможность договориться с Германией, что в случае необходимости вражеские войска после подписания капитуляции направят силы против Советского Союза для предотвращения его влияния и распространения социалистических идей на восточной и центральной Европе.

Юлия Бардилева, заведующая кафедрой истории МАУ: «Если у Соединенных Штатов Америки ещё до окончания войны с Японией оставались всё-таки очень прагматичные и корыстные планы на взаимодействие с Советским Союзом, то Уинстон Черчилль, будучи премьер-министром, теряющим на тот момент уже власть из числа представителей британской элиты, полагал, что Советский Союз должен чётко знать так называемое «своё место» и не мешать осуществлению имперских планов Британии».

А планы были масштабными. Помимо того, что они планировали не дать Советскому Союзу продвинуться в восточной Европе и первыми войти в Берлин, они хотели, чтобы у СССР не было возможности влиять как на окончание и подведение итогов Второй мировой войны, так и сокрушить само социалистическое государство. В их планах был и захват некоторых внутренних районов СССР, а также бомбардировки ряда городов, в числе которых был и Мурманск.

Юлия Бардилева, заведующая кафедрой истории МАУ: «Этим планам не удалось, к счастью, осуществиться, но в последствии, когда начинается холодная война, примерно такого же сценария начинают придерживаться и США. И там более 20 различных планов, в том числе с использованием атомного оружия против Советского Союза».

О таких моментах истории стоит больше рассказывать студентам и школьникам не только в рамках школьной программы.

Степан Шквир, студент Мурманского индустриального колледжа: «Мы должны опираться на историю прошлого, чтобы не повторять ошибки прошлого, нам надо знать о том, что наша Победа в Великой Отечественной войне была заплачена большой кровью. Я считаю, что история нам даёт осознать, что плохо, а что хорошо, чтобы не вестись на различные пропагандистские лозунги в различных соцсетях».

На увлекательной лекции в областной научной библиотеке студенты мурманских колледжей и Арктического университета узнали о блицкриге. Её провела кандидат исторических наук и заведующая кафедрой истории в МАУ Юлия Бардилева.