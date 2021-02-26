Ненастная погода до сих пор не позволяет желающим проехать в Туманный и Териберку

Путь в эти населённые пункты закрыт с 23 февраля.

Согласно последней информации от «Мурманскавтодора», проезд по автомобильной дороге «Кола - Серебрянские ГЭС» от 32 км до посёлка Туманный и Автоподъезд к селу Териберка остаётся закрытым. «Мурманскавтодор» просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в данном направлении. Уборка территории осуществляется тремя машинами: две расчищают дорогу от Мурманска до развилки на Териберку, третий автомобиль движется от развилки в сторону села.

Несмотря на все принятые меры, проезд открыть не удаётся, остаётся ждать улучшения погодных условий. Тем не менее, попасть в посёлок можно, ежедневно формируется автоколонна в сопровождении дорожной техники. Всю информацию можно найти на официальном сайте «Мурманскавтодора».

С дорогой на Териберку всё не так просто. Когда выпуск готовился к эфиру, стало известно, что проезд к селу всё же открыли, но ненадолго. Уже к ночи трассу снова перекроют из-за непогоды.

Региональный Минтранс напоминает, что актуальная информация о перекрытии дорог также представлена в приложениях Яндекс.Навигатор и 2ГИС. Во время поездок в сторону Териберки необходимо руководствоваться информацией, размещённой на табло, которое установлено на 32 км автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС.

Сообщения о недостатках зимнего состояния дорог региона и другую важную информацию можно направлять в любой удобный мессенджер (WhatsApp, Telegram, Viber) по телефону +7(921)178-61-27.