Необходима организация психологической помощи пациентам с постоковидным синдромом

29 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (9), Мончегорске (6) и Кандалакшском районе (3).

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать до 1 июня клинические рекомендации по реабилитации пациентов, которые перенесли коронавирус, в зависимости от полученных осложнений. Об этом говорится в протоколе поручений по итогам заседания совета по вопросам попечительства в социальной сфере, опубликованном в среду.

В документе обозначена задача проработать вопрос организации службы психологической помощи пациентам с постоковидным синдромом.