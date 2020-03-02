Необходимо подростков вытаскивать из торговых центров

Организация досуга подростков одна из острых социальных тем сегодняшнего времени. Если бы дети были заняты, то и времени гулять по торговым центрам компаниями у них бы не было. Проблема эта появилась не сегодня и уже не раз муссировалась в социальных сетях. Ведь порой школьники в силу разных причин ведут себя вызывающе, хамовато, а бывает и откровенно агрессивно. Чувствуя безнаказанность.

Мы не стараемся оправдать такое поведение или обвинить детей. И даже про родителей здесь нет смысла говорить, они конечно отчасти виноваты, но мамы и папы заложники системы, состоящей из работы и работы. В этой «матрице» времени на воспитание своего чада у многих не остаётся.

Отметим, этой проблемой уже заинтересовался губернатор. На одном из оперативных совещаний в правительстве региона он дал поручение разработать программу, цель которой заменить прогулки по торговому центру на более полезный досуг.

«Нужен чёткий, единый календарь уличных событий на всех площадках, чтобы он был доступен всем и жители области понимали, какой праздник будет в Полярных Зорях, а какой в Кировске», – прокомментировал решение Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

На данный момент в плане на 2020 год на 57 общественных пространствах в городах и поселках Мурманской области запланировано порядка 110 крупных и значимых мероприятий: фестивалей, праздников, народных гуляний, театрализованных, экскурсионных и спортивных программ, акций.