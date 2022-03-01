С 1 марта стартует приём заявок на конкурс «Губернаторский стартап»В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.22 19:30

Необходимо продолжать прививаться от коронавирусной инфекции

610 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (291), Кандалакшском районе (66) и Оленегорске (64).

Доля «омикрон»-штамма коронавируса в России выросла до 95%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания.

Накануне иммунолог Николай Крючков заявил «Известиям», что если к концу весны не появится новый штамм коронавируса, то стабилизация заболеваемости COVID-19 произойдёт в мае. Он указал, что Россия уже полностью прошла пик по «омикрону» на прошлой неделе. Кроме того, Крючков отметил низкую вероятность появления нового варианта коронавируса вслед за «омикроном», так как население мира уже достигло высокого коллективного иммунитета.

В то же время директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил 27 февраля о сохранении опасности COVID-19. Он отметил, что, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, показатели смертности растут и опасность сохраняется, поэтому необходимо продолжать прививаться от коронавирусной инфекции.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сферы: обзор рынка труда в ИТ по России и СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Комментарий к новости:Жителям г.п. Верхнетуломский рассказали о том, что их пожалели при очередном повышении тарифов ЖКУ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Когда МФО отказывает? Интересуемся у эксперта-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 1,81 рубля, евро теряет почти 1,57 рубля-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» по итогам января 2022 года увеличил собираемость платежей-PRO ЖКХ (18+)Определён подрядчик для перевода на закрытую систему ГВС 107 домов Ленинского округа Мурманска-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Генпрокуратура предупредила россиян об уголовной ответственности за госизмену
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика