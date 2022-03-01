610 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (291), Кандалакшском районе (66) и Оленегорске (64).

Доля «омикрон»-штамма коронавируса в России выросла до 95%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания.

Накануне иммунолог Николай Крючков заявил «Известиям», что если к концу весны не появится новый штамм коронавируса, то стабилизация заболеваемости COVID-19 произойдёт в мае. Он указал, что Россия уже полностью прошла пик по «омикрону» на прошлой неделе. Кроме того, Крючков отметил низкую вероятность появления нового варианта коронавируса вслед за «омикроном», так как население мира уже достигло высокого коллективного иммунитета.

В то же время директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил 27 февраля о сохранении опасности COVID-19. Он отметил, что, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, показатели смертности растут и опасность сохраняется, поэтому необходимо продолжать прививаться от коронавирусной инфекции.