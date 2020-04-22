День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.20 19:30
Необходимо разработать программу модернизации системы теплоснабжения Североморска
Вторым пунктом программы рабочей поездки губернатора во флотскую столицу стала котельная, глава региона признался, что поводом для встречи с энергетиками стали апрельские отключения тепла и горячей воды.
Теплосети построены в 1976 году, они требуют замены.
Андрей Чибис дал поручение вице-губернатору Юрию Сердечкину и руководству компании «МЭС» разработать программу модернизации системы теплоснабжения Североморска. В том числе с привлечением денег частных инвесторов.
«Правительство Мурманской области окажет помощь предприятию. Этим летом заменим потенциально аварийные участки сети и не только в Североморске. А это столица Северного флота, один из важнейших городов, поэтому ему отдаём приоритет», - заявил губернатор Мурманской области.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
Rjynetyysq
22.04.20 11:30
Рукша - хороший специалист, он знает много про Арктику, но он не политик и стать таковым, при всем его желании, у него не выходит. А Росатому нужен именно политик - хороший «решала» с хваткой, способн
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