Необходимо снизить риски распространения коронавируса в период майских праздников

13 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 1 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (7), Кандалакшском районе (2) и Североморске (1).

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании оперативного штаба Минздрава РФ поручил регионам обеспечить бесперебойную работу экстренной и плановой медицинской помощи в период майских праздников, сообщает ТАСС. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила принять все необходимые меры, чтобы снизить риски распространения коронавируса в период майских праздников.