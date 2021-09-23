Необходимо сохранить уникальную арктическую природу и регулировать поток гостей в Териберку

Вокруг создания природного парка «Териберка» ходило немало слухов. Например, многие северяне стали возмущаться резким запретом свободного въезда во всеми любимое поморское село. Почему необходим такой контроль и как теперь посещать Териберку, рассказали в Центре управления регионом.

Заниматься созданием природного парка в селе Териберка начали ещё летом прошлого года. Маленькое село на побережье Баренцева моря давно стало излюбленным местом многих туристов с Заполярья и с других регионов. Но не все путешественники ведут себя прилично, часто живописные территории Териберки оказываются захламлены оставленным мусором, а культурные объекты и природные памятники повреждены или сломаны.

Природный парк необходимо создать, чтобы сохранить уникальную арктическую природу и регулировать поток гостей.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «За последние несколько лет уже многие виды краснокнижных растений исчезли, существенно изменились тундровые ландшафты, в Териберке нарушен почвенный верхний слой. Были сделаны научно-обоснованные выводы о том, что в окрестностях Териберки, на территориях, которые наиболее посещаемы, необходимо создать какой-то охранный режим. Для того чтобы совмещать рекреационную деятельность и охрану природы, самым лёгким и самым удобным режимом является режим природного парка».

Теперь посетить красочные места Териберки можно будет только по спецпропуску, но не волнуйтесь, получить его не составит труда.

Сергей Абаринов, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Начиная уже с 13 числа необходимо подавать заявления, сделать это можно на сайте Минприроды Мурманской области. Там есть специальный раздел информации, которую мы также разместили на тур-портале. Уже много человек регистрируется, порядка 70 посетителей в сутки. Процедура лёгкая, форма более чем доступная: данные лиц, время и маршрут примерный».

Письмо с подтверждением придёт в течение 50 минут на указанную электронную почту и человек сможет беспрепятственно посетить природный парк «Териберка». Радовать гостей будет не только уникальная северная природа, но и развитая инфраструктура: красивые пешие тропинки, оборудованные смотровые и места для стоянки автомобилей. Платить за разрешение на посещение пока не нужно, возможно, что плата появится в будущем, но местных жителей это никак не затронет, для них все останется бесплатным.