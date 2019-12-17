Необходимо сохранить здоровье и жизнь наших детей

В Мурманской области разработали комплекс рекомендаций для родителей. Они, по задумке авторов, позволят существенно снизить детский травматизм. Проект длился в течение года, теперь пришло время подвести итоги.

Детская безопасность - тема серьёзная и сложная. В порыве исследовательской жажды маленький человечек может случайно нанести себе серьёзные травмы. Ушибы, ожоги, падения из окон - в Мурманской области ЧП с детьми происходят ежегодно. Всего этого можно избежать, если следовать простым правилам безопасности.

Юрий Шадрин, депутат Мурманской областной Думы: «Мы хорошо понимаем все элементы травматизма. Это падение с высоты, это ток, это мелкие предметы, это лекарства, это вода. Все эти негативные явления можно как-то предупредить. Например, на окнах должны быть закрывашки - специальные защёлки от детей, чтобы они не могли открыть их, на розетке - специальные заглушки, которые продаются. Мелкие предметы, лекарства должны быть под замком, газ-вода - отключены, чтобы не могли открыть их дети. Всё это можно предупредить. И пусть редки эти случаи, но даже их можно предупредить и избежать».

В течение года организаторы проекта проводили семинары и собрания, на которых рассказывали родителям как обезопасить детей в условиях квартиры. За время работы были проведены 190 собраний по всей Мурманской области.

Мария Олейник, куратор проекта «Профилактика детского травматизма»: «Именно такие выступления авторитетных специалистов действительно глубоко затрагивают родителей. Они начинают задумываться о том, о чём раньше даже не думали. Не представляли, что обычное пластиковое окно может представлять такую угрозу для ребёнка. Например, когда им рассказывали как ребёнок проглотил 52 таблетки, как чудом удалось спасти ему жизнь, конечно, это такой шок для родителя, который раньше думал, что домашняя среда безопасна для ребёнка».

Результатом такой работы стал выпуск методичек с казалось бы простыми, но важными правилами. Организаторы мероприятия уверены, что в будущем рекомендации смогут спасти жизнь и сохранить здоровье не одному ребёнку.