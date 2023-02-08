Необходимо «упаковать» разносторонние направления, из которых состоит гостевой и туристический бизнесы, в одну профессиональную программу

В Центре управления регионом состоялся круглый стол о подготовке кадров для туриндстурии. В мероприятии приняли участие представители комитета по туризму, руководитель органа по классификации гостиниц Торгово-промышленной палаты, преподаватели по туризму и гостиничному делу учебных заведений Мурманской области, представители туристического бизнеса.

Вопрос подготовки кадров в сфере туризма сложный, необходимо заинтересовать молодёжь и адаптировать её к постоянно меняющимся условиям. И это ещё не все нюансы.

Зоя Желнина, доцент кафедры сервиса и туризма Мурманского арктического государственного университета: «Туризм очень быстро изменяется, появляются совершенно новые профессии, здесь появляются новые сферы деятельности. Даже сам туристический продукт рассматривается с разных сторон, например, у нас и территории являются продуктом, и маршрут является продуктом, и арт-резиденция, например, тоже является туристическим продуктом. Поэтому у нас возникает проблема, что нужно научить преподавателей преподавать вот эти разделы нашей науки о туризм».

Самое непростое, по словам эксперта, это «упаковать» разносторонние направления, из которых состоит гостевой и туристический бизнесы, в одну профессиональную программу.

Зоя Желнина, доцент кафедры сервиса и туризма Мурманского арктического государственного университета: «Одни хотят сопровождать группы, создавать маршруты, кто-то хочет, например, сделать свой бизнес: маленькое гостиничное предприятие, гостиницу, турбазу, ещё там что-нибудь. Это совершенно разное направление подготовки, поэтому нам необходимо упаковать в профессиональную программу вот эти направления и заинтересовать людей».

На данный момент туристическая сфера региона остро нуждается в кадрах, а чтобы преодолеть дефицит, необходимо подготовить как минимум 1000 специалистов, отмечают в профильном комитете.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Наша задача сделать практико-ориентированное обучение, сделать так, чтобы те, кто выпускается, те, кто даже учится, на этапе своего образования уже практиковались, уже могли, в том числе и зарабатывать во время обучения».

По оценкам специалистов, необходим и обслуживающий персонал: повара, официанты, в том числе и управленцы. Отметим, что по новым правилам, гиды обязаны проходить аттестацию.