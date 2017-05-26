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День за днём с «Арктик-ТВ»26.05.17 19:30

Необходимо выполнять требования строгих правил, чтобы отправить одного ребёнка в отпуск

Комментарий по поводу произошедшей на днях ситуации в аэропорту Мурманска, о чём «Арктик-ТВ» сообщало на этой неделе, дали сотрудники воздушной гавани.

Напомним, в нашу студию обратилась мать двух детей, которых 23 мая не допустили к перелёту. Билеты были куплены заранее. В день вылета в аэропорт прибыли, как положено, за 2 часа, прошли регистрацию, оформили багаж, получили посадочные талоны. Но когда до вылета оставались считаные минуты, братьев не пустили в самолёт. Причиной отказа стало то, что младшему мальчику всего 9 лет, а по закону самостоятельный перелёт детей возможен только с 12. До момента достижения указанного возраста перелёт детей осуществляется только в сопровождении дееспособного совершеннолетнего или сотрудника аэропорта, с которым заранее заключается договор. Осложняющим фактором в этой ситуации стало то, что после регистрации на самолёт, родители мальчиков по какой-то причине уехали.

- Ситуация не была бы столь плачевной, если бы родители не уехали до вылета воздушного судна, - говорит Лилия Сальникова, управляющая делами ПАО «Аэропорт Мурманск». - Как только дети прошли регистрацию, родители покинули аэропорт. Если бы родители оставались на месте, то можно было бы оформить документы, вызвать представителя авиакомпании, оформить документы должным образом. То есть, передать сопровождение несовершеннолетних детей авиакомпании. Но поскольку родители покинули аэропорт, был вызван представитель авиакомпании и дети были сняты с рейса Приехав обратно в аэропорт, мама мальчиков предложила доплатить за услугу и все-таки отправить детей в отпуск, но было уже поздно – ребят сняли с рейса. Сотрудники сообщили, что единственный вариант – отказать от полёта на этом самолёте и взять билеты на следующий, при должном оформлении документов.

- Неделю назад я приобретала билеты своим двум детям, которым 15 и 9 лет. Делала это через мобильное приложение в телефоне, в котором мне не было предложено никаких дополнительных услуг касательно сопровождения несовершеннолетнего ребёнка, - поясняет своё видение ситуации Ирина Сивоконь, мама мальчиков-пассажиров. - Я могу сказать, что я ознакомилась с правилами перевозки компании «Аэрофлот» несовершеннолетних детей, в которых указано, что сопровождение заказывается на детей от 5 до 12 лет. А с 12 лет дети могут лететь самостоятельно. Поэтому я и предположила, что мой 15-летний старший сын может быть сопровождающим моего младшего девятилетнего несовершеннолетнего ребёнка.

Билеты не были использованы, но прошли регистрацию. Это говорит о том, что вернуть их в кассу уже невозможно. Сумма, которую потеряли родители, превышает 11 тысяч рублей. Чтобы вернуть деньги, для начала родителям предстоит связаться с представителями авиакомпании,  снять возникшие вопросы и договориться. Но если стороны не найдут компромисс, то дело может дойти до суда. 

- Здесь, я считаю, просто халатность родителей. Родители должны были не просто купить билеты, а должным образом оформить перевозку своих несовершеннолетних детей, - говорит Лилия Сальникова, управляющая делами ПАО «Аэропорт Мурманск». - Этого сделано не было. Прежде всего, если вы планируете отправку несовершеннолетних детей без родителей, то обратитесь на сайт авиакомпании, прочитайте правила перевозки несопровождаемых несовершеннолетних детей. Это первое, далее позвоните на «горячую линию», получите там исчерпывающий комментарий. Далее, как только эта информация собрана, есть понимание, на момент приобретения билета вы должны заявить о том, что летят дети, девятилетний ребёнок летит самостоятельно.

Дети от 5 до 12 лет могут перевозиться как в сопровождении совершеннолетнего пассажира, так и под наблюдением персонала авиакомпании. В соответствии с законодательством Российской Федерации,  детям разрешается лететь самостоятельно только в возрасте старше 12 лет. По запросу родителей, усыновителей, опекунов или попечителей перевозка под наблюдением персонала авиакомпании может быть предоставлена ребёнку вплоть до 16 лет. 

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