Необходимые канцелярские товары для школьников Приморска Запорожской области передала Мурманская область

Гуманитарный груз оправляют из Заполярья в преддверии 1 сентября.

Каждый ученик начальной школы получит набор, в котором есть тетради, линейки, карандаши и краски, альбом и дневник с государственной символикой. В большой посылке из Мурманской области будет в том числе и груз для школ. Им передадут спортивное оборудование и форму для занятий физкультурой, учебники, современные карты.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Важно, что такой популярный проект «Арктическая школа», реализованный на территории нашего региона, в том числе, благодаря поддержке нашего губернатора, уже реализуется на подшефных территориях. Три пространства: столовая, актовый и спортивный зал реализуются. И оборудование сегодня мы направляем».