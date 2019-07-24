Необычная экскурсия для членов городского клуба старшего поколения

Члены городского клуба старшего поколения посетили депо АО «Электротранспорт».

«Мы очень удивлены, - говорит Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». - Обычно мы проводим экскурсии школьникам, детям. Сегодня ожидал, что получится монолог, но пенсионеры много вопросов задали и самое важное, они проявили интерес к техническим нюансам нашей работы».

- Я много путешествовала по разным городам, во многих местах была, но я нигде не встречала таких троллейбусов и автобусов, как у нас в Мурманске, - говорит Любовь Левицкая, член городского клуба старшего поколения. – Они аккуратные, чистенькие.