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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.24 19:30

Необычная история о погоне, стрельбе и аресте машины с документами

В конце августа в Мурманске произошла настоящая погоня. О событиях того утра писали многие. Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось узнать побольше о тех событиях.

Видео с этой погоней буквально облетело социальные сети. На требования сотрудников Госавтоинспекции человек, находившийся за рулем, не реагировал, нарушал правила и продолжал ехать. Полицейским пришлось пойти на крайние меры.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Мурманску; «В связи с тем, что в процессе передвижения водитель транспортного средства создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, сотрудниками Госавтоинспекции в целях минимизации негативных последствий и остановки автомобиля было принято решение о применении огнестрельного оружия. В результате профессиональных действий полицейских транспортное средство правонарушителя удалось оставить в районе дома №12 по проспекту Кольскому. За рулем автомобиля находилась жительница областного центра. В ходе проверки документов было установлено, что право на вождение транспортным средством у северянки отсутствует».

Автомобиль у нарушительницы изъяли и поместили на специальную стоянку. Однако женщина, на которую зарегистрирована машина, отрицает, что за рулем в тот день находилась она. По словам Екатерины Гилфановой, о случившемся она узнала только в момент задержания.

Екатерина Гилфанова, собственница автомобиля: «Мой автомобиль подвергся стрельбе из автомобиля ГИБДД. Как мне стало известно от участкового, выпущено 16 патронов. События происходили в Первомайском районе, в районе Кольского, 108, Зои Космодемьянской, Ломоносова, Понамарева. После чего водитель из автомобиля благополучно удалился».

Кто же был за рулем автомобиля, женщина, как ни странно, не знает. И её, вероятно, не смущало что транспортным средством кто-то пользуется без спроса. Зато история, получившая огласку, привлекла внимание судебных приставов.

Елена Коробицына, судебный пристав Первомайского отделения судебных приставов: «Второго числа уточнили, что данное автотранспортное средство зарегистрировано за должником, в отношении которого ведётся сводное исполнительное производство в нашем отделении. Уточнили, где находится автотранспортное средство, выехали с арестом, эвакуировали его и поставили на автостоянку».

Теперь забрать свою машину Екатерина сможет только при условии погашения всех долгов, а их по информации приставов, накопилось немало. Однако, по словам женщины, автомобиль представляет большую ценность, чем может показаться на первый взгляд.

Екатерина Гилфанова, собственница автомобиля: «Самое главное, что в автомобиле находятся наши личные вещи и документы на всю мою семью, на квартиру, полиса, свидетельства о рождении».

Северянка решила не сдаваться. И если автомобиль ей не отдадут, она рассчитывает хотя бы вернуть личные вещи из злосчастного транспорта, которое, к слову, в 2021 году Екатериной был продан. По её словам, даже есть договор, он хранится с другими бумагами в чужой, но пока ещё числящейся на ней легковушке.

Елена Коробицына, судебный пристав Первомайского отделения судебных приставов: «Автотранспортное средство, естественно, было закрыто, мы его не открывали. Но она написала ходатайство о том, что желает забрать данное имущество. Данное ходатайство рассмотрено и удовлетворено судебным приставом».

Теперь, по словам судебных исполнителей, Екатерина сможет вернуть своё имущество, находившееся в машине. А вот тот самый автомобиль, наделавший так много шума, получится забрать только при условии погашения всех долгов. Но и при выполнении этого условия машину отдадут только человеку с водительскими правами.

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