Необычная ню-поездка северянина в троллейбусе, или Железная толерантность пассажиров

Поездка одного молодого человека в общественном транспорте вызвала бурную реакцию общественности. Дело в том, что маску, защищающую от ковида, мужчина надел, а вот застегнуть ширинку брюк забыл.

Оголенные гениталии, впрочем, не смутили ни кондуктора, ни пассажиров троллейбуса, один из которых не растерялся и запечатлел поездку экстравагантного попутчика на камеру мобильного телефона.

Носил ли поступок хулиганский характер или был чистой случайностью, ещё предстоит выяснить.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку всех обстоятельств происшествия, устанавливается личность нарушителя. Удивляет тот факт, что никто, в особенности кондуктор, не сделали молодому человеку замечание. В таком случае именно она должны была как минимум сообщать о ЧП водителю и вызвать полицию.