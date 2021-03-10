Необычная встреча на рыбалке

Диких животных в Кольском Заполярье немало, но чаще всего жители области встречают лис, медведей и лосей. Но бывает к человеку выходят и необычные представители фауны. Например, в Ковдоре наши земляки повстречали горностая.

Видео в социальных сетях опубликовала Людмила Киреева, которая во время рыбалки на одном из местных озер увидела, как к месту лова подошёл горностай. Скорее всего, зверёк захотел полакомиться лёгкой добычей.

Хищника из семейства куньих отличает белоснежный мех, а вот хвост животного вне зависимости от сезона остаётся чёрным.

Специалисты отмечают особую смелость горностаев, они не стесняются человека и могут охотиться на добычу, превосходящую их в размерах в несколько раз.