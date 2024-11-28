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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.24 19:30

Необычная выставка -симбиоз двух художников

27 ноября в здании Мурманского областного художественного музея состоялось торжественное открытие выставки «В авангарде».

На ней мурманчане смогут оценить работы двух художников – Александра Самоделова и Александра Говорова. Как сочетаются между собой гаражи и геометрические фигуры - поверьте, посмотреть точно есть на что.

«В авангарде» - так называется выставка, которую открыли в стенах главного здания Мурманского областного художественного музея. Здесь зрители смогут увидеть живописные произведения художника Александра Самоделова с геометрическими формами, а также фотографии Александра Говорова, посвящённые гаражным воротам.

Александр Говоров, фотограф: «Очень много самодеятельных гаражных художников не знают, что они великие люди. Они могут прославить себя не только делами, но и воротами своих гаражей».

Хотя на открытии выставки и не было Александра Самоделова, событие посетила его супруга. По её словам, автор трудился над представленными на экспозиции работами в течении двух лет. Долго подбирал цветовую гамму, а теперь ждёт от посетителей откликов - положительных или критики, главное, личных.

Надежда Самоделова, супруга художника: «Когда задаёшь ему вопрос, то он говорит: «А что ты видишь? Я хочу, чтобы ты увидела …каждый видит по-своему».

Внуки художника тоже приехали поддержать своего одарённого дедушку.

Ева Самоделова, внучка художника: «Я, в первую очередь, очень горжусь своим дедушкой.  Меня каждая, наверное, картина цепляет по-разному, разные эмоции у меня они вызывают. Где-то я вижу природу, а где-то состояние души».

Александр Самоделов, внук художника: «Меня эта картина заинтересовала, другая - в том углу. Красиво выглядят, как я считаю».

Уникальную коллаборацию двух видов искусств, объединяющих в себе живопись и фотографию, пришёл оценить и заслуженный художник Анатолий Сергиенко.

Сочетание цветов, форма и характер каждой работы никого не оставили равнодушным.

Александра Голубьевская, посетитель выставки: «Мне показалось, что это очень интересно. Это выставка двух художников, они отдельно выглядят, как две разные выставки, но вместе всё очень созвучно, потому что одновременно эти яркие пятнышки гаражей очень хорошо и интересно перекликаются с геометрией этих картин рядом друг с другом».

Насладиться симбиозом творчества двух талантливых художников в одном пространстве можно до 22 декабря в стенах Мурманского областного художественного музея.

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