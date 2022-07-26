Необычное хобби Анны: от клубники до дыни, от помидоров до тыквы

Чтобы заниматься огородом, необязательно переезжать на юг. Жительница ДНТ «Профснаб» (Зверосовхоза) рассказала, как можно с пользой облагородить территорию. От клубники до дыни, от помидоров до тыквы! Чего только не найдёшь на участке у Анны Беляевой. Хозяйка уверяет, что и на севере можно снимать богатые урожаи.

Чтобы заниматься огородом, необязательно переезжать на юг. Жительница ДНТ «Профснаб» (Зверосовхоза) рассказала, как можно с пользой облагородить территорию.

От клубники до дыни, от помидоров до тыквы! Чего только не найдёшь на участке у Анны Беляевой. Хозяйка уверяет, что и на севере можно снимать богатые урожаи.

Последние несколько лет главное хобби Анны загородный огород, но ещё до появления дачи она занималась облагораживанием придомового участка в городе и не только для того, чтобы из окна открывался красивый вид.

Анна Беляев, жительница ДНТ «Профснаб»: «В городе я живу на первом этаже, у меня был палисадник. В палисаднике я попробовала высадить даже картошку. Она оказалось такой вкусной. Я думаю, нет, надо сажать. У меня там уже тяга была, хотелось что-то высаживать, пробовать, экспериментировать. У меня там весь палисадник засажен цветочками».

Цветы - ещё одна слабость северянки. Помимо овощей, фруктов и ягод на участке растёт более 20 их видов: маки, колокольчики, пионы, гипсофилы, ромашки… Список можно продолжать долго. Но главное не количество, а качество.

Анна Беляев, жительница ДНТ «Профснаб»: «Мне кажется все, что у меня не получалось. Как говорят: «Бог дал». Выросло и выросло. Не выросло - ради Бога. Это как с розами. В том году у меня были огромные кусты, а в этом году они просто погибли. Погибли и погибли. Больше не буду сажать».

Начинающим огородником жительница Зверосовхоза советует начать с простых цветов, потихоньку разбираясь в специфике растений и удобрениях, а потом переходить к чему-то новому. Ведь трудности бывают из-за нестабильных погодных условий, что-то может замерзнуть и не вырасти, а обильные осадки способны погубить даже сформировавшиеся плоды. Но бояться не стоит. Главное, желание и внимательность. Если получилось у Анны, непременно получится и у вас!