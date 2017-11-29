Необычное издание вышло из стен МГТУ

«Русские песни на английском: Антология романсов, песен о Великой Отечественной войне и избранной лирики с параллельным переводом Бориса Вульфовича» - старейший преподаватель и профессор кафедры судовождения Мурманского государственного технического университета Борис Вульфович презентовал свою книгу, которая, по мнению критиков и издателей, стала первой и, следовательно, единственной в своём роде.

Борису Вульфовичу 89 лет. Он пережил блокаду Ленинграда и тяжёлые послевоенные годы. С успехом окончил Высшее арктическое морское училище. Последние 56 лет своей жизни он посвятил работе в Мурманском государственном техническом университете, где трудится и сегодня – готовит квалифицированных судоводителей и моряков.

Семья Бориса Аркадьевича перебралась в Соединённые Штаты. Теперь родные видятся раз в полгода, а пополнение семейства – это и внуки, и правнуки, как говорит сам автор, и вдохновило его на создание единственной в своём роде книги, которая станет своеобразным наследием русского языка для потомков.

- Внуки ещё знают наш язык. А когда пошли правнуки… Пусть они эту великую музыкальную культуру знают и не только они. Каждый год по 200 тысяч соотечественников покидаю нашу Родину. А какие люди покидают? Те, для которых этот язык стихов действительно родной, - с сожалением говорит Борис Вульфович, профессор кафедры судовождения МГТУ, почётный гражданин города-героя Мурманска.

Книга включает в себя русские романсы, песни о войне и лирические произведения, знакомые каждому из нас. На одном развороте расположился и оригинальный вариант текста, и адаптированный под музыку английский перевод. Про ноты так же не забыли. Несмотря на благородные намеренья, познакомить иностранцев с богатством русской культуры, Борис Вульфович себе заслуги не присваивает. Ведь повышение культурного и образовательного уровня – долг любого преподавателя.

- Я автор книги, но не в этом дело. А в том, что эта книга принадлежит России. Это первый опыт, как горят, как написали пять рецензентов книги, - отмечает Борис Вульфович, профессор кафедры судовождения МГТУ, почётный гражданин города-героя Мурманска.

В мероприятии приняли участие не только близкие Бориса Вульфовича, студенты и коллеги так же пришли познакомиться с новым изданием. Творческая молодёжь университета исполнила песни, переведённые преподавателем. Часть произведений исполняли на родном, а часть на английском языках. Благодаря грамотному переводу, переход был практически не заметен.

На торжественную презентацию книги прибыл и глава муниципального образования Дмитрий Филиппов. Он искренне поздравил Бориса Вульфовича с ещё одним важным достижением. «Песни известные многим буквально обрели новое звучание», - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Приобрести книгу можно только через сайт Московско-Иерусалимского книжного издательства «Мосты культуры».