В гуманитарных целях в зоне СВО для ВС РФ вводится режим прекращения огняНеобычные факты, которые говорят о многом: бразильский спортсмен с одной ногой играет в футбол, а у доисторической осы была ловушка для добычи
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.04.25 13:35

Необычные факты, которые говорят о многом: бразильский спортсмен с одной ногой играет в футбол, а у доисторической осы была ловушка для добычи

Первый в Индии вертикально-подъёмный железнодорожный морской мост ввели в эксплуатацию. Он соединит материк с островом Рамешварам.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

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Немецкое предприятие превращает сточные воды в метанол. Его можно использовать в качестве экологичного топлива.

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Первый в Индии вертикально-подъёмный железнодорожный морской мост ввели в эксплуатацию. Он соединит материк с островом Рамешварам.

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Последние комментарии

VtcnysQ51
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