Необычные факты, которые говорят о многом: бразильский спортсмен с одной ногой играет в футбол, а у доисторической осы была ловушка для добычи

Первый в Индии вертикально-подъёмный железнодорожный морской мост ввели в эксплуатацию. Он соединит материк с островом Рамешварам.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

3D-технологии позволяют людям в Гане получать медицинскую помощь без поездок на большие расстояния. В стране появился мобильный медицинский кабинет с высококачественным оборудованием, с помощью которого проводят удалённые приёмы с участием сразу нескольких врачей.

Бразильский спортсмен, который играл в особый вид пляжного футбола, не сдался даже после того, как ему из-за болезни ампутировали ногу. Он продолжает отбивать мяч одной ногой.

Умные зеркала, оснащённые технологиями искусственного интеллекта и компьютерного зрения, превращают обычные комнаты в домашние спортзалы. Давайте посмотрим, как они заменяют личного помощника и освобождают дом от громоздкого спортивного оборудования.

Немецкое предприятие превращает сточные воды в метанол. Его можно использовать в качестве экологичного топлива.

Театральная индустрия Великобритании будет больше заботиться об экологии. Это означает, что в спектаклях станут использовать костюмы и другой реквизит из старых постановок.

Учёные открыли вид доисторической осы, которая летала среди динозавров. В задней части тела у неё была ловушка для добычи, которую можно сравнить с цветком венерина мухоловка. Давайте посмотрим.

В Бразилии выпустили в дикую природу спасённых сине-жёлтых ара и некоторых других пернатых. Перед этим им оказали помощь в реабилитационном центре.

Пожилых кошек в ЮАР, чьи хозяева умерли, часто бросают и оставляют на произвол судьбы. Но некоторые из них находят спокойную жизнь в кошачьем приюте недалеко от Кейптауна.

Первый в Индии вертикально-подъёмный железнодорожный морской мост ввели в эксплуатацию. Он соединит материк с островом Рамешварам.

Синагога в марокканском городе Асила стала объектом культурного наследия страны. Перед этим старинное здание буквально возродили из руин.

Неожиданный откол огромного айсберга в Антарктике обнажил морское дно, заполненное древними губками, кораллами и другими невиданными морскими существами. Сейчас их изучает группа исследователей.