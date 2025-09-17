Расширен перечень должностей сотрудников региональной полиции, которые имеют право на получение доплатВ Мурманской области отменены ограничения срока предоставления компенсационной выплаты за аренду жилья медработникам
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.25 19:30

Необычные гастроли: Имперский русский балет выступит с воспитанниками Детской театральной школы Мурманска

Первые два дня мурманских гастролей Имперского русского балета посвящены выдающейся и несравненной Майе Плисецкой.

Для сцены Мурманского областного драматического театра была выбрана «Кармен-сюита» – страстный и дерзкий, а для 1960-х годов, когда Майя Михайловна впервые исполнила его для советского зрителя, очень смелый балет. Современная хореография, волнующая музыка - всё это было создано специально для экстравагантной балерины. Однако, как признаются ведущие солисты Имперского русского балета, для того чтобы всё получилось, важен надёжный партнёр.    

Лариса Корсакова и Лев Брель, ведущие артисты Имперского русского балета: «Зритель видит балерину, но вся изюминка в партнёре … Это всё от партнёра зависит».

«Кармен» - сложный и вместе с тем очень красивый балет, здесь ярко прослеживается кубинский шарм, которым сейчас, конечно, никого не удивишь, но на момент создания, это стало настоящим вызовом для всех привычных канонов классического балета. Хотя, история весьма классическая, эта постановка о любви, ревности и превратностях судьбы.

Также мурманскому зрителю московские гости представят романтический балет «Шопениана» в котором языком пластических образов выражены настроения фортепианной музыки Фредерика Шопена. Знаменитые московские артисты выступают по всему свету и прибыли в Мурманск прямиком из Монголии.

19 сентября Имперский русский балет покажет «Виват, Чайковский!» в который вошли второй акт из «Щелкунчика» и третий акт «Лебединого озера». А 20 сенября к труппе столичных артистов присоединятся воспитанники Детской театральной школы Мурманска. Ребята целый месяц репетировали свои роли для этой постановки и готовы удивить всех.

Гедиминас Таранда, заслуженный деятель искусства РФ, руководитель Имперского русского балета: «Для нас неожиданно, чтобы дети с театральным уклоном … Повезёт тому, кто попадёт и посмотрит этот спектакль».

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
