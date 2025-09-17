Необычные гастроли: Имперский русский балет выступит с воспитанниками Детской театральной школы Мурманска

Первые два дня мурманских гастролей Имперского русского балета посвящены выдающейся и несравненной Майе Плисецкой.

Для сцены Мурманского областного драматического театра была выбрана «Кармен-сюита» – страстный и дерзкий, а для 1960-х годов, когда Майя Михайловна впервые исполнила его для советского зрителя, очень смелый балет. Современная хореография, волнующая музыка - всё это было создано специально для экстравагантной балерины. Однако, как признаются ведущие солисты Имперского русского балета, для того чтобы всё получилось, важен надёжный партнёр.

Лариса Корсакова и Лев Брель, ведущие артисты Имперского русского балета: «Зритель видит балерину, но вся изюминка в партнёре … Это всё от партнёра зависит».

«Кармен» - сложный и вместе с тем очень красивый балет, здесь ярко прослеживается кубинский шарм, которым сейчас, конечно, никого не удивишь, но на момент создания, это стало настоящим вызовом для всех привычных канонов классического балета. Хотя, история весьма классическая, эта постановка о любви, ревности и превратностях судьбы.

Также мурманскому зрителю московские гости представят романтический балет «Шопениана» в котором языком пластических образов выражены настроения фортепианной музыки Фредерика Шопена. Знаменитые московские артисты выступают по всему свету и прибыли в Мурманск прямиком из Монголии.

19 сентября Имперский русский балет покажет «Виват, Чайковский!» в который вошли второй акт из «Щелкунчика» и третий акт «Лебединого озера». А 20 сенября к труппе столичных артистов присоединятся воспитанники Детской театральной школы Мурманска. Ребята целый месяц репетировали свои роли для этой постановки и готовы удивить всех.

Гедиминас Таранда, заслуженный деятель искусства РФ, руководитель Имперского русского балета: «Для нас неожиданно, чтобы дети с театральным уклоном … Повезёт тому, кто попадёт и посмотрит этот спектакль».