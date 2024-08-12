Необычные находки участников большой научной экспедиции в районе Новой Земли

Затонувшее судно XVI века, принадлежавшее исследователю Виллему Баренцу, и поселение тепловодных моллюсков нашли в районе Новой Земли участники большой научной экспедиции, вернувшиеся в Мурманск.

В Мурманск из комплексной экспедиции на архипелаг Новая Земля вернулось судно «Яуза». Отряд, в составе которого были представители Северного флота и Русского географического общества, прошёл по историческому маршруту и смог обнаружить затонувшее судно XVI века, принадлежавшее исследователю Виллему Баренцу, и ряд других удивительных находок.

Сергей Зинченко, командир экспедиционного отряда Северного флота: «В бухте Ледяная гавань было найдено несколько фрагментов остатков судна Баренца. Причём форматные, интересные. После обработки береговой черты нам стало ясно, где находится это место, где лежит корабль».

Речь идёт о том самом судне, на котором исследователь и мореплаватель Виллем Баренц совершил своё последнее полярное путешествие. Поиски корабля проходили по маршруту, проложенному на основе исторических записей моряков-исследователей, которые в 1596 году вместе с Баренцем остались на острове на зимовку.

Также участники экспедиции побывали в становище Ольгинское, откуда в 1914 году взлетал лётчик Российского Императорского военно-воздушного флота Ян Нагурский. Он искал на этих землях следы, в том числе путешествий русского гидрографа Седова.

Что касается современных исследователей, то в составе группы работали гидробиологи, которые изучили водных обитателей Арктики. Учёные смогли обнаружить большое количество поселений тепловодных моллюсков - мидий. Эта находка поможет определить, как климатические изменения сказываются на морской экосистеме.

Наталья Стрелкова, ведущий научный сотрудник Полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии: «Вопрос о том, является это результатом потепления или это какая-то новая морфа. Мы сможем выяснить это, когда будут более детальные анализы проведены».

Все найденные в экспедиции материалы будут переданы для детального изучения в институты, что позволит сделать более подробные выводы.