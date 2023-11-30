Необычные предновогодние премьеры Драматического театра Северного флота

Здесь вам не встретится сказочный густой лес со снегом на ветвях ёлок. Здесь вас окружат дикие животные, живущие в волшебных джунглях. Такую необычную новогоднюю сказку поставили на сцене Драматического театра Северного флота.

Неканоничную новогоднюю сказку под руководством режиссёра Александра Шарапко покажут на сцене Драматического театра Северного флота.

Здесь вам не встретится сказочный густой лес со снегом на ветвях ёлок. Здесь вас окружат дикие животные, живущие в волшебных джунглях. Такую необычную новогоднюю сказку поставили на сцене Драматического театра Северного флота.

Александр Шарапко, главный режиссёр Драматического театра Северного флота: «В основе постановки лежит знаменитая кошка, которая гуляла сама по себе, но мы этой кошке придумали совершенно свою историю. Абсолютно оригинальную. Сказки - они всегда, даже если звучат какие-то знакомые названия и имена, мы все равно даём свой окрас этому произведению. И в данном случае произойдёт тоже самое».

Примечательно, что главным героем в постановке стала не кошка, сказка о которой легла в основу спектакля, а тигр. Роль дикого зверя пришлась по душе Алексею Башкирову.

Алексей Башкиров, помощник главного режиссёра по литературно-драматургической части, артист: «Я играю, так сказать, неклассического тигра, который кошмарит всех жителей дикого леса, а наоборот, у меня линия такая, что он пострадавший, несчастный и его пытаются спасти».

Премьера постановки «Сказка дикого леса» состоится 25 декабря, но помимо этого на сцене Драматического театра Северного флота покажут новый комедийный спектакль «ЧехонТэффи».

Александр Шарапко, главный режиссёр Драматического театра Северного флота: «В жанре указано «Смех и слезы серебряного века». Там есть над чем погрустить, над чем есть посмеяться. Двухмерное пространство листа, страницы мы попытаемся перевести в трёхмерное пространство театра»

Ближайший показ спектакля состоится 2 декабря.