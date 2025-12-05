Необычные встречи на природе: на окраине Кандалакши заметили рябчика на рябине

Местные жители сняли на видео, как птица ест побеги рябины.

Виктор Радаев во время утренней прогулки заметил рябчика, который ел рябину. Птица оказалась доброй и даже позволила подойти оператору поближе.

Это помогло орнитологам определить по чёрному пятну на горле птицы, что запечатлён самец. Взрослые рябчики — оседлые птицы и круглый год живут на своём участке леса, а молодые всю первую осень и зиму кочуют, присматривая место для будущей «семейной резиденции», отмечают специалисты Кандалакшского заповедника.