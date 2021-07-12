Необычный арт-объект - идея студента

Совсем недавно возле Мурманского океанариума поселился новый питомец – милый морской заяц. Социальные сети «всполошил» спор: кто же автор необычного арт-объекта? Съемочной группе «Артик-ТВ» удалось найти архитектора и узнать у него подробности создания оригинальной скульптуры.

Огромного тюленя рядом с океанариумом уже успели полюбить многие мурманчане. Особенной популярностью он пользуется у юных северян, которые то и дело играют около скульптуры.

Появилась новая мурманская достопримечательность благодаря выпускнику кафедры искусств и дизайна МАГУ Павлу Савчуку. Молодому человеку удалось выиграть грант и воплотить свою идею. Примечательно, что зародилась она ещё полгода назад – на фестивале городской скульптуры.

Павел Савчук, автор скульптуры: «Студенты делали маленькие модели и фантазировали на тему, что же можно поставить в Мурманске. От меня был подан тюлень и ещё другая скульптура. Тогда тюлень очень понравился тем, кто присутствовал на выставке, говорят, что и самому Чибису. В итоге проект тюленя был подан на грант и теперь исполнен».

Многие любители творчества обитателей мурманского океанариума предполагали, что скульптура посвящена легендарному артисту Филе, но автор монумента и сотрудники учреждения уверяют, что прообразом арт-объекта стал не менее известный морской заяц по имени Дик – единственный тюлень, который удивляет зрителей игрой на гитаре.