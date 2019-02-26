Необычный фестиваль по сноуборду и горным лыжам прошёл в Кировске

Шестой открытый пожарно-спортивный фестиваль по горнолыжному спорту и сноуборду среди подразделений Государственной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Мурманской области состоялся в Кировске. Праздник прошёл на горнолыжном склоне Учебно-спортивного комплекса в микрорайоне Кукисвумчорр.

Спуск с горы с пожарным рукавом - «изюминка» традиционного пожарно-спортивного фестиваля. Такое под силу только по-настоящему сплоченным коллективам. Пятнадцать команд, больше ста человек. Участвовать в фестивале могут все, кто причастен к спасательной службе.

«Каждый год проводим это мероприятие, принимаем много участников. В прошлые года наши подразделения занимали призовые места: первые и вторые», - рассказал Никита Сидоров, старший инспектор отделения кадров и воспитательной работы ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской области».

В программе соревнований помимо спуска с пожарным рукавом, есть ещё две дисциплины - горные лыжи и сноуборд.

«У нас принимают участие в соревнованиях и сноубордисты, и горнолыжники, - рассказывает Владимир Пяткин, начальник Кировского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области». - Мы начинаем старты с детских стартов. Дети наших работников и сотрудников открывают наши соревнования, затем проходят соревнования командные по личным зачётам».

Первое место в пожарной эстафете заняла команда восьмой пожарно - спасательной части города Апатиты.