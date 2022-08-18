Необычный музыкальный вечер «У ротонды» прошёл в парке города Колы

Северное лето ещё не закончилось. В Коле на территории центрального парка состоялся музыкальный вечер. Идея такого события пришла в голову организаторам внезапно, буквально накануне, когда они посмотрели прогноз погоды.

Событие организовал Кольский районный Центр культуры.

Северное лето ещё не закончилось. В Коле на территории центрального парка состоялся музыкальный вечер. Идея такого события пришла в голову организаторам внезапно, буквально накануне, когда они посмотрели прогноз погоды.

Анна Занина, заведующая отделом культурно-досуговой деятельности Кольского районного центра культуры: «У нас не часто такая погода, поэтому мы поняли, что нужно ловить момент».

На предложение участвовать в спонтанном концерте откликнулись артисты местного культурного центра, репертуар выбрали под стать тёплому вечеру – играли каверы песен известных исполнителей.

Без громких афиш и анонсов организаторам тем не менее удалось собрать немало зрителей.

Сотрудники Кольского центра культуры рекомендуют следить за анонсами, они готовят для жителей и гостей города немало творческих сюрпризов.

Анна Занина, заведующая отделом культурного-досуговой деятельности Кольского районного центра культуры: «У нас целую неделю будет такая погода хорошая. Мы уже запланировали на нашей новой набережной арктический пленэр. Люди будут приходить и рисовать пейзажи. Потом у нас будет бачата, мастер-класс по бачате, а в понедельник мы планируем в парке игровую программу для детей».

Расписание ближайших событий можно найти в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».