Необычный музыкальный вечер «У ротонды» прошёл в парке города Колы
Событие организовал Кольский районный Центр культуры.
Северное лето ещё не закончилось. В Коле на территории центрального парка состоялся музыкальный вечер. Идея такого события пришла в голову организаторам внезапно, буквально накануне, когда они посмотрели прогноз погоды.
Анна Занина, заведующая отделом культурно-досуговой деятельности Кольского районного центра культуры: «У нас не часто такая погода, поэтому мы поняли, что нужно ловить момент».
На предложение участвовать в спонтанном концерте откликнулись артисты местного культурного центра, репертуар выбрали под стать тёплому вечеру – играли каверы песен известных исполнителей.
Без громких афиш и анонсов организаторам тем не менее удалось собрать немало зрителей.
Сотрудники Кольского центра культуры рекомендуют следить за анонсами, они готовят для жителей и гостей города немало творческих сюрпризов.
Анна Занина, заведующая отделом культурного-досуговой деятельности Кольского районного центра культуры: «У нас целую неделю будет такая погода хорошая. Мы уже запланировали на нашей новой набережной арктический пленэр. Люди будут приходить и рисовать пейзажи. Потом у нас будет бачата, мастер-класс по бачате, а в понедельник мы планируем в парке игровую программу для детей».
Расписание ближайших событий можно найти в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».