Необычный праздничный матч состоялся на Ледовой арене Североморска

В преддверии Международного женского дня хоккеисты команды штаба и управления Северного флота «К-21» провели товарищескую встречу на льду с женским составом своей команды «К-21 Амазонки».

Матч, который состоялся на Ледовой арене в Североморске, открыл командующий флотом Александр Моисеев. Против «К-21» играли 17 представительниц прекрасного пола, которые также служат на Северном флоте.

Это военнослужащие и гражданский персонал, а также представители ведомственной охраны. Игра носила дружеский характер. Мужчины галантно пропустили в свои ворота восемь шайб, ответив только пятью.

В завершение товарищеского матча женскую команду Северной военной хоккейной лиги поздравил заместитель командующего Северным флотом Олег Голубев, лично участвовавший в игре.

Затем хоккеисты «К-21» под звуки музыки вручили женщинам цветы и подарки.

Олег Голубев заместитель командующего Северным флотом: «Наша команда доказала, что вы самые лучшие».