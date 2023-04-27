День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.04.23 19:30
Необычный самолёт подняли с глубины 100 метров
Со дна Кольского залива военные Северного флота и представители Русского географического общества подняли останки американского истребителя «Аэрокобра» времён Великой Отечественной войны. Борт лежал на глубине более 100 метров.
У истребителя лейтенанта Васина 2-й эскадрильи 255 полка авиации Северного флота 27 июня 1944 года отказал мотор из-за чего была совершена вынужденная посадка на поверхность залива вблизи аэродрома Ваенга. В 2021 году самолёт обнаружили. После необходимой подготовки, «Аэрокобру» вытащили на поверхность.
Увы, этот экземпляр плохо сохранился, большинство деталей специалисты используют для восстановления поднятого ранее со дна Щукозера аналогичного истребителя. Этими работами занимается Музей военно-воздушных сил Северного флота.
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