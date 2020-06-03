Неожиданная встреча рыбака с оленями на берегу Баренцева моря

Стадо оленей заметили на побережье Баренцева моря. Животные паслись по сколонам сопок, опасливо поглядывая в сторону случайно оказавшегося в этих краях рыболова, который и запечатлел рогатых.

Это видео из мира дикой природы выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтаке» житель Мурманска Антон Чайко.

Северные олени бегут по сопкам и довольно близко подходят к морской воде, всё время пристально наблюдая за людьми в лодке. Молодой человек, сумевший запечатлеть стадо, намеренно не говорит о месте необычной встречи, опасаясь, что животным могут навредить браконьеры.