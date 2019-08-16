Неожиданная встреча с лосем на дороге обойдётся автолюбителю очень дорого

В социальных сетях опубликовали видео, на котором запечатлён момент страшной аварии: на трассу перед автомобилем, двигающемся на полной скорости, выбежал лось. Увернуться или затормозить у водителя не было ни единого шанса.

Пользователи Всемирной паутины не уточняют, где произошло ДТП и в каком состоянии находятся водитель и пассажиры транспортного средства, но судя по фотографиям разбитой машины, владельцу легковушки встреча с лестным обитателем запомниться надолго. Ведь помимо средств, потраченных на восстановления машины, ему предстоит выплатить штраф ещё и за сбитого зверя.