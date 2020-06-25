Неожиданная встреча с медведицей под Териберкой

Жители и гости области регулярно встречаются в Заполярье медведей. Учитывать, что косолапые живут на территории Кольского полуострова, нужно даже при посещении Териберки. Организатор трейлмарафона Наталья Бережная сняла такую встречу с животными недалеко от посёлка популярного у туристов.

Авторы видео находились в салоне автомобиля, когда заметили в соседнем с дорогой леске медведицу с медвежатами. От людей косолапые очень быстро решили скрыться.

Но не каждая встреча заканчивается так спокойно и восторженно, хищник может вести себя и довольно агрессивно. Напомним, что подкармливать животных строго запрещено.