Неожиданные находки специалистов ГОУП «Мурманскводоканал» в городской канализационной сети удивляют и озадачивают

Штаны, полотенца и даже рыболовные сети… Чего только мастера не находят в канализационных трубах вовремя прочистки засоров. Эти вещи попадают туда не случайно. Безответственное поведение жильцов домов приводит к серьёзным авариям, которые потом с трудом приходится устранять специалистам «Мурманскводоканала».

Уже больше недели мастера водоканала борются с сильным засором в районе домов №№92-98 по улице Александра Невского в Мурманске.

Сточные воды проходят через канализационную насосную станцию, где мощные насосы перекачивают их на очистные сооружения. Если в оборудование попадает крупный мусор, оно выходит из строя. Как результат - возможны потопы в домах и даже течь из люков на дорогах города.

Алексей Кондрашкин, мастер канализационной сети ГОУП «Мурманскводоканал»: «Пошла вторая неделя… Засор механическим путём не устранить, приходится вручную. Как потом выясняется, причина засоров - наши граждане, которые скидывают в систему канализации то, что бросать туда нельзя».

Самая частая причина засоров канализации – салфетки из нетканых материалов. Они сматываются в огромные комки и выводят из строя оборудование. Но бывают и уловы крупнее. В этот раз на улице Невского рабочие достали из трубы разнообразную одежду и даже рыболовную сеть. Гора мусора весом уже более 120 кг образовала мощный затор.

Специалисты отмечают, что для стабильной работы системы водоотведения запрещено выбрасывать в канализацию тряпки, бумажные полотенца, жиры, кошачьи наполнители, строительные смеси и прочие твёрдые отходы, которые не растворяются в воде.