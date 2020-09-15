Неожиданные встречи с братьями нашими меньшими

Белки, лисы и лоси - это далеко не полный список животных, которых можно встретить в Заполярье.

Особенно часто встречают лесных обитателей жители юга области. То им попадется красно книжная гадюка, а то редкая птица. В этот раз очевидцы из Африканды увидели и засняли на видео пробегающего мимо зайца. Забавная и реакция операторов-любителей на неожиданную встречу.