Неподкупные инспекторы

В Кировске завершено расследование уголовного дела о даче взятки сотрудникам полиции.

Вечером 18 августа 2023 года в населенном пункте Коашва сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя, который чтобы избежать наказания , предложил должностным лицам денежное вознаграждение. Полицейские неоднократно разъясняли мужчине, что он может быть привлечен к уголовной ответственности. Однако обвиняемый вопреки этому положил под коврик переднего пассажирского сиденья служебного автомобиля взятку. Инспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть. Теперь нарушитель предстанет перед судом.