Неподтверждённые данные порождают кризис доверия – Герман Иванов

Сегодня депутат Мурманской областной думы Герман Иванов созвал на брифинг региональных журналистов, чтобы заявить о своём беспокойстве, вызванном публикацией на региональном сайте. На интернет-площадке сообщалось о том, что некоторые областные чиновники «нарезают себе участки» и строятся дома там, где это запрещено. Речь идёт о лесопарковой зоне.

Как заявил Герман Иванов, по данному поводу к нему обратились избиратели, которые также увидели публикацию в Интернете. Депутат посчитал нужным обратиться в прокуратуру, чтобы проверить указанные в публикации факты и, если они не подтвердятся, официально опровергнуть информацию, кидающую тень на региональную власть.

- Я здесь не для того, чтобы заявлять о противоправности действий. Согласитесь, что подобного рода «антикоррупционные» публикации порождают слухи и недомолвки, - говорит Герман Иванов, депутат Мурманской областной думы, - а самое главное, – недоверие к органам власти. Неподтверждённые данные порождают кризис доверия. Именно поэтому своё веское слово должна сказать прокуратура. Я составил обращения в надзорные органы, я думаю, что проведенная тщательная проверка позволит снять все обвинения в злоупотреблении служебным положением.