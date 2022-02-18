Непогода! До могилы усопшего доставили на санках!

В Заполярье уже несколько дней подряд бушует непогода, однако, страдают от этого не только коммунальщики. Например, жителям Кандалакши пришлось везти тело родственника до кладбища на санях три км.

Из-за сильных снегопадов и метелей, которые обрушились на юг Мурманской области в последние дни, все дороги Кандалакшского района завалены сугробами. Северянка Татьяна Митрофанова поделилась в социальных сетях обескураживающим видео, на котором несколько мужчин тащат на санях гроб. По словам женщины, машина, которая должна была перевезти тело усопшего, просто застряла бы в снегу.