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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.01.22 19:30

Непогода не помешала активистам КПРФ возложить цветы к памятнику вождю пролетариата

Практически каждому жителю России и стран ближнего зарубежья известно имя Владимира Ленина. Для настоящих коммунистов образ лидера Октябрьской социалистической революции до сих пор остаётся священным, по сути, олицетворяя идеалы нынешних сторонников КПРФ.

Как отметил член регионального отделения фракции КПРФ в облдуме Геннадий Степахно, именно по инициативе Ильича началось полноценное развитие нашего города.

Геннадий Степахно, член фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «По задания Владимира Ильича Ленина из скромной казны нашего государства в двадцатом году был выделен один миллион двести тысяч золотых рублей на строительство рыбопромыслового флота. Он каждый месяц интересовался у Книповича Николая Михайловича, который возглавлял тогда Плавморнин, ныне «ПИНРО», и созданный, опять-таки, по указу Владимира Ильича Ленина: «Когда же мы накорми рыбой нашу бедную матушку Россию?» Поэтому Ленин для каждого коммуниста – это наша история».

Несмотря на то, что с момента смерти вождя прошло 98 лет, для молодых коммунистов Ленин до сих пор пример для подражания.

Артём Кузьмин, член фракции КПРФ в Совете депутатов города Мурманска: «Молодёжь, которая сейчас вступает в ряды КПРФ, до сих пор чтит память великого вождя Владимира Ильича Ленина. Для них это очень важно, поскольку Ленин заложил основы коммунизма и всё-таки сплотил народы всей нашей страны – в то время СССР».

Многие люди, в том числе и политики, считают личность вождя мирового пролетариата неоднозначной. Но при этом, фигуру его масштаба переоценить сложно.  Ленин – неотъемлемая часть истории  нашей страны, определившая образ жизни для поколений советских граждан.

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