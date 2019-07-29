Непогода не помешала отметить День ВМФ

28 июля в Североморске состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота. В празднике были задействованы 35 кораблей и судов обеспечения и 3000 военнослужащих.

Посмотреть парад, посвященный Дню военно-морского флота, в Североморск стремятся жителей всей области.

Традиционный торжественный момент - обход кораблей, стоящих на рейде в Кольском заливе. Это большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», тральщики «Владимир Гуманенко», «Ельня» и «Соловецкий юнга», которые провели показательное уничтожение морских мин, атомная подводная лодка «Псков» и дизель-электрическая «Калуга».

На параде новейшие суда тылового и материально-технического обеспечения, в том числе предназначенные для действий в Арктике. В этом году парад вместе с вице-адмиралом принимал и временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис. Несмотря на сложные погодные условия, сильный ветер, дождь и морское волнение, торжественный парад не просто состоялся, но и собрал много зрителей на побережье.