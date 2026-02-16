Правительство РФ поручило ФАС установить допнадбавку в 1% к грузовым ж/д тарифам с 1 марта«На Севере — Масленица!»: в центре Мурманска стартовала праздничная ярмарка с арктическими сувенирами
Непогода преподнесла незапланированные приключения и эмоции туристам в Териберке

После двух бессонных ночей на оперативном совещании о ситуации доложила заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Она напомнила, что две дороги «Кола - Серебрянские ГЭС» и автоподъезд к селу Териберка по погодным условиям были перекрыты с 9 февраля. С указанной даты ежедневно организовывалось движение колонн машин.

Юлия Полиэктова, заместитель губернатора - министр транспорта и дорожного хозяйств Мурманской области: «14 числа было объявлено о пяти колоннах. Две из них были проведены успешно. Однако во время движения третьей колонны, которая вышла ориентировочно в 18.00 из села Териберка, у ведущего погрузчика, сопровождающего колонну, лопнула автопокрышка. На замену спецтехники потребовалось около часа. За это время произошло резкое ухудшение погоды, дорогу вновь замело».

После начала метели к работам была привлечена дополнительная техника. В расчистке были задействованы три шнекоротора, грейдер, погрузчик и экскаваторы. В общей сложности за три дня удалось вызволить из снежного плена почти три сотни машин. В Териберке был организован тёплый приём туристам, которые не могли выехать в это время.

Глава Кольского муниципального округа Александр Лихолат: «Всем туристам, кому была необходима помощь, было организовано горячее питание, доступ к питьевой воде, предоставлены места для подзарядки гаджетов и досуга для детей, в том числе и англоязычных».

С туристами постоянно поддерживалась связь. Была организована «горячая линия», в том числе с операторами, говорящими на английском и китайском языках. В Териберку оперативно выехал сотрудник министерства.

Министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор: «Отдельно хотелось бы поблагодарить предпринимательское сообщество. В очередной раз мы видим как все сплотились перед теми вызовами, которые бросает нам наш север. Эта была помощь и в транспортировке, и в одеялах, предоставлении еды, воды. Работали круглосуточно, был оказан радушный приём, поэтому наши гости восприняли это как приключение».

В понедельник утром началось организованное движение больших пассажирских автобусов. Никого не забыли. Часть организованных групп напрямую отправилась в аэропорт. А тем, кому необходимо было задержаться в Мурманске, будет оказана помощь в бронировании отелей.

