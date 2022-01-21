Непогода вносит коррективы в нашу жизнь

Сегодня аэропорт Мурманска возобновил свою работу после временного закрытия, а ряд региональных дорог вновь доступны для проезда.

Воздушная гавань возобновила работу 21 января в 15.30. Было задержано десять рейсов - пять на прилёт и пять на вылет. Отменены два рейса - из Санкт-Петербурга в Мурманск и обратно. Пассажиры были пересажены на другие самолёты, сообщает пресс-служба аэропорта.

Что касается наземного транспорта, то ряд региональных дорог вновь доступны для проезда, однако, перемена погодных условий может привести к закрытию тех или иных участков для обеспечения безопасности автомобилистов.

Оперативную информацию о состоянии региональных дорог можно получить в соцсетях регионального Минтранса и «Мурманскавтодора», а также по телефону диспетчерской службы (8152) 21-40-70.