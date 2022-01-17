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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.22 19:30

Непогода задала тон оперативному заседанию, но не помешала выбрать главные цели текущего года

Снегопады показали, что Мурманск к борьбе с осадками не готов. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области. Также в правительстве региона обсудили планы замены лифтов, которые продолжатся в этом году, и капитального ремонта домов.

В Мурманске и на севере области за минувшие выходные выпало более 32% от месячной нормы осадков. Управляющие компании в ряде муниципалитетов, в том числе и в Мурманске, с расчисткой дворов не справляются. Это Андрей Чибис отметил во время оперативного совещания. Губернатор призвал городские службы включаться в работу по уборке территорий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Силами и при координации всех чиновников, которые сидят у нас в администрации и в округах, чтобы эту работу с помощью дорожных городских служб выполнить. По Мурманску, ну, и в целом по области. По Мурманску я особо прошу, Юрий Валерьевич, вас. В рамках координационного совета эту работу брать на себя. Если у нас городские власти не справляются, берите это на себя».

Ещё одна тема - замена устаревших лифтов в регионе. В этом году при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ в Мурманской области планируется заменить 170 подъёмных устройств.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Федерация одобрила заявку на замену 170 лифтов. Это 323 миллиона рублей при поддержке Фонда реформирования ЖКХ. В рамках заявки мы будем менять лифты в Мурманске, Кольском районе, Североморске и Александровске».

Также в этом году правительство региона приступит к практической реализации проекта «Новый Мурманск». Возглавлять его будет руководитель корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова. Она будет осуществлять взаимодействие с потенциальными инвесторами, которые решат участвовать в проекте.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На первом этапе у Светланы будет взаимодействие со всеми участниками - с теми инвесторами, которые у нас в этом проекте уже появляются. С потенциальными инвесторами, которые сейчас активно интересуются этой задачей. Прошу всё правительство активно помогать Светлане в этой задаче».

Продолжатся в этом году и капитальные ремонты многоквартирных домов. Всего планируется отремонтировать 208 зданий по всей области. А ко всему Фонд капремонта будет выполнять и дополнительную задачу: делать фасады и организовывать декоративную подсветку домов в центре Мурманска. 

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