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Непридуманная история: песенка, размещённая необдуманно в соцсети, может поломать жизнь

Во время специальной военной операции тысячи людей подвергаются дезинформации. Нередко под воздействием западного влияния у людей формируется искажённое восприятие тех или иных событий. Не разобравшись, люди делают неправильные выводы, а иногда совершают поступки, которые приводят к негативным последствиям.

Сергей Ковтонюк родился и живёт в Мурманске, а некоторые из его родственников на Украине. После событий 2022 года они не переставали общаться, поддерживали родственные с вязи. Но вместе с этим Сергей всё чаще прислушивался к западным пропагандистам и безоговорочно им верил, на фоне этого выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» противоречивый пост.

Сергей Ковтонюк, обвиняемый по ч.2ст.205.2 УК РФ: «22 октября 2022 года на своей социальной личной странице «ВКонтакте» я выложил песню, которая носит экстремистский характер. У меня на Украине проживают родственники многочисленные - братья, сёстры, бабушка, дедушка. Когда я выкладывал эту песню, это несло больше к ним обращение - к родственникам. Я с ними общался, поддерживал общение, созванивался, они мне скидывали всякие ссылки в интернете, которые они берут со СМИ Украины. Я читаю как российский паблики, так и украинские, у меня сложилось ложное мнение о происходящем, о действительности».

Сергей, опубликовав пост несколько лет назад, даже не задумывался о последствиях. Его мнение давно кардинально изменилось, вот только теперь по закону ему грозит уголовная ответственность. Он обвиняется в публичном оправдание и пропаганде терроризма.

Сергей Ковтонюк, обвиняемый по ч.2ст.205.2 УК РФ: «Это было в 2022 году, с того времени моё мировоззрение сильно поменялось. У меня много товарищей, которые здесь проживают, ушло на СВО и неизвестна их дальнейшая судьба, как сложилась, за них переживания. Я полностью осознал свою вину, раскаялся в содеянном. Кроме того, у меня маленький ребёнок, три года которому, я его давно не видел, полгода почти. Ребёнка мы с женой давно ждали. Я бы ни при каких условиях от меня зависящих никогда бы его не оставил».

Обвиняемый с марта находится в следственном изоляторе, ожидает суда.  И жалеет о том, что необдуманный поступок повлиял на его дальнейшую жизнь. 

Сергей Ковтонюк, обвиняемый по ч.2ст.205.2 УК РФ: «Западные СМИ многочисленны, их не надо искать, они сами нас находят, их нужно обходить стороной. Это делается специально для того, чтобы расколоть общество. Надо обходить стороной западные СМИ и тем более проукраинские паблики. Я всецело поддерживаю проведение специальной военной операции и в случае необходимости готов сам отправиться, поддержать наших ребят, нашу страну, президента, защитить своих родственников».

Теперь за свободу Сергея борются его семья и адвокат.

Тимур Иващенко, адвокат: «Данное преступление относится к категории тяжких преступлений. Наказание может быть различное. С учётом позиции моего подзащитного мы рассчитываем получить наказание, не связанное с лишением свободы».

Обвиняемому может грозить как крупный штраф, так и лишение свободы сроком до 7 лет.

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