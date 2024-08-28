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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.08.24 19:30

Непридуманная история: после серьёзной операции северянин задался целью помогать врачам

История Вадим Легкова, председателя фонда «Здоровый север», который занимается поддержкой медицинских работников и учреждений, способна вдохновить многих людей.

Вадим Легков председатель фонда «Здоровый север»: «Два года назад у меня обнаружили нехорошую болезнь. Врачи оперативно сработали, можно сказать, вытащили с того света. У меня такая вот благодарность. Лечение было тяжёлое и во время лечения одна неделя была очень сложной. В такие моменты ты начинаешь задумывать, а правильно ли ты живёшь?».

После выздоровление Вадим решил заниматься развитием медицины в Мурманской области. Первой большой победой фонда стало приобретение современного оборудования для Мурманской областной клинической больницы. В отделение общей хирургии был куплен двухволновой аппарат «ЛАХТА-МИЛОН» - техника, которая помогает оперативно и эффективно проводить операции пациентам с проктологическими заболеваниями.

Сергей Куракин, врач-хирург МОКБ им. П.А. Баяндина: «Каждая волна в этом аппарате обладает свои эффектом. Одна волна обладает эффектом вапоризации, вторая волна - коагуляцией и резание, что, в принципе, повышает наши хирургические возможности в лечении болезней проктологических, анального канала».

Инструмент идеально подходит для малоинвазивных хирургических вмешательств. Он позволяет минимизировать повреждения окружающих тканей при операции, ускоряется процесс заживления благодаря биостимулирующим свойствам лазерного изучения, сокращается срок восстановления пациентов.

Александр Голованов, главный врач МОКБ им. П.А. Баяндина: «Как правило, сюда поступают с очень сложной патологией и средняя продолжительность лечения этих пациентов следствие сложности – восемь, десять, двенадцать дней. Поэтому возникает понятие нехватки мест для пациентов более простых. По более простым операциям у нас складывается очередь до четырёх месяцев. Сейчас с помощью применений в стационаре замещающих технологий и краткосрочного пребывания пациентов с очень хорошим оказанием помощи, мы достигаем самого главного - доступности медицинской помощи».

Это первый такой аппарат в отделении общей хирургии. Оборудование дорогостоящее, стоимость свыше миллиона рублей. В сборе средств помогали как представители бизнеса региона, так и просто неравнодушные северяне. Врачи отделения уже прошли необходимое обучение и готовы применять новые технологии в своей работе.

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