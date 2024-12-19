Непридуманные истории, или Лишиться всего, чтобы понять настоящую цену жизни

Некоторым осужденным женщинам 24-й колонии поселения в Оленегорске прошлось пройти это испытание. Виной тому стали наркотики. Исповедь двух северянок, которые прошли через ад, чтобы вернуться к человеческой жизни, в сюжете Кристины Харатовой.

Никто не планирует связывать жизнь с наркотиками, но некоторые сворачивают именно на такой путь. У Марии Лавриненко была любящая семья, муж и двое детей в Петрозаводске. Работать девушке не приходилось, ведь вторая половинка имела достойный доход. Вот и посвящала Мария всё время увлечениям, пока однажды вместе с супругом не попробовала запрещенное вещество.

Мария Лавриненко, осужденная КП-24 Оленегорск: «Сначала думала, что меня это никак не вовлечёт, я не стану зависимой. И первое время так и думала, что в любой момент смогу остановиться. Через месяц поняла, что остановиться не могу. Я просыпаюсь с мыслью, что нужно что-то найти, чтобы поправиться».

С наркотиками жизнь Марии пошла по-другому сценарию. Из квартиры начали пропадать вещи, деньги. Брать в долг у родителей стало нормой для молодой мамы, конечно, предлоги были разные, но причина одна. Когда лимит доверия был исчерпан, девушка решила стать закладчиком.

Мария Лавриненко, осужденная КП-24 Оленегорск: «Так как нет денег, устроилась я по документам и пошла раскладывать наркотики, надеясь, что поработаю две недели, чтобы отправить ребенка в первый класс. Потому что у родителей было стыдно деньги уже просить. Две недели я не отработала, отработала неделю и два дня, как меня задержали. Изначально мне судом дали условный срок семь лет с испытательным пять лет. Потому что у меня двое несовершеннолетних детей, старший ребёнок на инвалидности и хорошо себя характеризовала, как мама, активно принимающая везде участие. Мне дал судья шанс. Скажу честно, после суда в моей жизни ничего не поменялось».

Не поменялась зависимость, а вот муж бросил Марию и наркотики, переехал. Потом попытался вернуть жену, положив в рихаб (реабилитационный центр для зависимых. – Ред.), но по выходу из клиники её условный срок суд заменил на реальный – 7 лет. Девушка признаётся, что давно чиста и пересмотрела отношение к жизни с помощью психолога. Честное перед самой собой осознание произошедшего даёт силы двигаться дальше.

Мария Лавриненко, осужденная КП-24 Оленегорск: «Я могла бы быть рядом, помогать маме, у которой есть ещё ребёнок – сестра моя младшая, с которой тоже очень тяжело. А сейчас я тут, а им приходится помогать мне. Если бы мне кто-то тогда сказал, что ты будешь технику из дома выносить, я бы сказала: «Вы чего?». Но всё это было пройдено. Очень много страшных вещей в этих кругах происходит. Просто там ты не видишь всей картины. За пять лет употребления я не помню ни одного праздника, мы не праздновали даже Новый год. Я помню только один - худший, когда отключили свет за неуплату, а ты у соседей просишь удлинитель, чтобы ёлку зажечь и на столе вместо оливье – яичница. Потому что больше ничего нет…». Я с точностью для себя поняла, что наркотиков я больше не хочу. Мне они не принесли никакой радости, никакого кайфа. Я видела жуткие вещи. Я на собственном примере знаю, как можно деградировать из образцово-показательной женщины, матери, жены в ничтожество и животное».

Наладить общение с детьми, с мамой, а ещё найти дело по душе - ведь Мария творческая натура и по образованию художник-оформитель, а в колонии поселении приобрела ещё трудовые навыки. Об этом она мечтает, когда окажется на свободе.

Такие же планы и у Виктории, которая не видела свободной жизни десять лет. Через три года должен завершиться её срок. Срок за аналогичное преступление, но с другой историей.

Будучи молодой девушкой, Виктория испытывала чувство одиночества. Она подавляла его развлечениями и тусовками с друзьями. Пока однажды подруга не предложила расслабиться и забыть о тревогах.

Виктория Матренинская, осужденная КП-24 Оленегорск: «Бывшая подруга и употребляющая. Она в своё время употребляла. Долгое время она не употребляла, потому что у неё хорошо наладилась жизнь. Мы даже в тот момент не понимали, как к этому пришли, как это захотели. Всё было в каком-то угаре. Мы были немного выпившими, собирались отдыхать и гулять. Захотелось новых ощущений, наверное».

Полюбив мир через наркотический дурман, Виктория это продолжила. Сначала был договор употреблять раз в неделю - по субботам. Потом этого стало мало и девушки начали колоться чаще, а затем увеличивать дозу, которой постоянно не хватало.

Виктория Матренинская, осужденная КП-24 Оленегорск: «Я испытала на себе, что такое жуткая ломка. Когда выворачивает кости наизнанку, ты орёшь, не понимаешь, что с тобой происходит. Заходит в комнату мама, ты орёшь на неё, не видишь никого перед собой. Приезжают родственники, а ты как зверь - бешеная собака. И ты звонишь тем, кто употребляет, начинаешь употреблять каждый день. Но ты работаешь при этом. Потому что до работы ты употребляешь, после работы ты употребляешь. И только потом понимаешь, что кайф ловишь, не когда колешься, а когда снимаешь ломку».

Потом была распространённая история: вынос всех вещей из дома, слезы матери, потеря доверия близких. Виктория пыталась бросать. Даже начала строить отношения с мужчиной и забеременела. Казалось, это долгожданный хэппи энд...

Виктория Матренинская, осужденная КП-24 Оленегорск: «В 25 лет я забеременела. Так захотел он. Думал, что меня так можно остановить. Меня даже ребёнок не остановил. Я употребляла даже, когда была беременная. Перестала употреблять на половине срока беременности, на что мне сказали, что резко бросать нельзя. Я родила 7-месячного мальчика, который весил 1,7 кг. И только благодаря моей маме он остался жить. Она его вырастила. Сейчас он красивый парень, но у него проблемы со здоровьем. И всё это благодаря мне».

Виктория признается, что мама у неё с сыном одна на двоих. Это страшно и больно осознавать, но такова реальность. Попала в колонию северянка, занимаясь закладками. Полиция поймала её, когда, как она сама признаётся, была на самом дне.

Виктория Матренинская, осужденная КП-24 Оленегорск: «Распространять я начала, чтобы быть ближе к наркотикам. У меня была очень большая доза. Я думала, что никогда опять не сяду, а если и сяду, то это будет маленький срок. Мне дали 13 лет… Только недавно мы общались с Татьяной Викторовной, я только недавно поняла, что людям, которые меня закрывали, сказала бы спасибо. Тем, кто меня принимал с наркотиками. Потому что мне оставалась, наверное, неделя чтобы не проснуться. Потому что у меня уже были передозы и был бы ещё один – меня бы не спасли».

А ещё Виктория признается, что 10 лет, пока находилась в колонии, не плакала. Сейчас в колонии поселении она проходит курс психологической помощи. И, оказывается, разморозить чувства не проще, чем соскочить с иглы. Нужно слой за слоем погружаться в себя, принимать пережитое и выносить из этого уроки.

Виктория Матренинская, осужденная КП-24 Оленегорск: «Каждый раз я себе и маме о своём успехе звоню домой, чтобы рассказать. Например, я получила поощрение, меня похвалили. Я звоню домой, а мама со мной радуется. И я понимаю, что будет очень тяжело с работой. По телефону у нас пока всё хорошо, но на самом деле мы все изменились. Повзрослели, какой-то опыт у нас немного другой. И будет не только тяжело налаживать отношения с сыном, а ещё и с родственниками. Они остались те же, а мы приходим немного другими. Мы здесь научились радоваться всякому мизеру, знаете».

- Хотела бы ты услышать по отношению к себе слово «мама»?

- Да.

Обе женщины не зря упоминают психологическую работу, ведь это важная часть пути осознания преступления, ошибки, которая привела к лишению свободы. Специалист Татьяна Клекачева занимается с осужденными, как на групповых занятиях, так и на личных консультациях.

Татьяна Клекачева, начальник психологической лаборатории КП-24 Оленегорск: «Это работа с зависимостью, есть ещё работа с травмой. Как правило, зависимость, начиная раскручивать клубочек, ниточку за ниточкой, мы в итоге приходим к этой глубинной травме. Сама по себе зависимость, скорее, понимание её природы, это сложно специалисту, особенно без опыта работы. Перестать верить в чудеса, иллюзии, представление, что само собой решится проблема. Как у зависимого, так и у специалиста может быть такая иллюзия».

Программа работы с Татьяной Викторовной включает 12 шагов на пути к принятию и выздоровлению. Главное, помнить, что наркомания – хроническая болезнь и полностью излечиться нельзя. Но ремиссия может продлиться десятки лет и даже всю жизнь.

Татьяна Клекачева, начальник психологической лаборатории КП-24 Оленегорск: «Как человеку, мне хочется кричать и говорить: «Люди, остановитесь, задумайтесь о своей жизни». Кричать во весь голос, как только можно громко. Как психологу, хочется подсказать: найди себя, пожалуйста. Не убегай от себя. Чем раньше ты обретёшь себя, тем больше у тебя шансов жить свою жизнь и никогда с такой бедой не столкнуться».

Как автор сюжета я все же надеюсь, что старания Марии и Виктории оправдаются после выхода на свободу. И каждая из них обретёт мир и гармонию без наркотиков.